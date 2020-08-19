Москва, 19 августа, 2020, 08:18 — ИА Регнум. Российские следователи приступили к выяснению обстоятельств гибели российского старшего военного советника в звании генерал-майора в Сирии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет России

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Как заявил глава СКР Александр Бастрыкин, каждое преступление, совершенное против находящихся на территории Сирийской Арабской Республики российских военнослужащих, расследуется следователями СК России тщательным образом с привлечением и при содействии компетентных органов этого государства. И последнее посягательство на жизнь военнослужащих ВС РФ в Сирии не будет исключением.

«Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести», — заявил руководитель СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал-майор Вячеслав Гладких, командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо подчиненных ему ополченцев погибли 18 августа в результате взрыва неустановленного взрывного устройства на пути следования российской гуманитарной автоколонны в Сирии. Ещё трое российских военнослужащих были ранены.