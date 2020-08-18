Москва, 18 августа, 2020, 21:51 — ИА Регнум. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует перестать пытаться усидеть на двух стульях в виде попыток быть удобным как для России, так и для Запада. Такое мнение 18 августа высказал военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец

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«В нынешней ситуации не может идти и речи о политике в разрезе «и нашим и вашим», — заявил Коротченко.

При этом в общении с народом и в вопросах политической борьбы Лукашенко на данный момент отстаёт от своих оппонентов. Во многом это связано с тем, что он общается с населением устаревшим языком и методами.

«С ними надо вести диалог. И не как с собранием доярок, а вести диалог современными средствами», — сказал Коротченко.