Москва, 18 августа, 2020, 21:54 — ИА Регнум. Декларируемая президентом Белоруссии Александром Лукашенко «многовекторность» приведёт к печальным последствиям для республики. Об этом 18 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

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Во время своего выступления участник ток-шоу высказал мнение, что с русским языком в Белоруссии далеко не все так хорошо, как это пытаются преподнести. Например, в аэропорту Минска название города не указано на русском языке, зато указано на английском, что является неуважением к России.

«Многовекторность приведет к тому, что вас (Белоруссию — прим. ИА REGNUM) поставят на колени западные друзья и изнасилуют в извращенной форме. Вы определяйтесь, с кем вы, с нами или вы за многовекторность, в которой вас будут насиловать», — заявил Коротченко.