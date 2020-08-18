Москва, 18 августа, 2020, 21:01 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко непоследователен в своей риторике. Об этом 18 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

По его словам, Лукашенко, заявляя об угрозе интервенции со стороны НАТО, при этом не производит отставки государственных служащих, лоббирующих интересы западных стран.

«Если Лукашенко говорит об угрозе НАТО, то сказали «а», говорите и «б». Почему не разжалован министр иностранных дел. Это агент Запада. А западные крысы побежали с корабля, потому что считают, что он должен утонуть», — сказал Коротченко.