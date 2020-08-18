Вашингтон, 18 августа, 2020, 19:58 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса и карантинные меры правительств вызвали масштабный кризис психического здоровья в Северной и Южной Америке, 18 августа сообщает агентство Reuters.

Эдвард Мунк. Крик. 1893

«Пандемия COVID-19 вызвала кризис психического здоровья в нашем регионе невиданных ранее масштабов. Необходимо, чтобы поддержка психического здоровья стала важнейшим компонентом ответных мер на пандемию» , — заявила на виртуальном брифинге Карисса Этьен, глава Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ — ВОЗ).

По словам Этьен, люди по всей Америке тяжело перенесли шесть месяцев эпидемии. Организация фиксирует резкий рост числа стрессовых расстройств, увеличение потребления наркотиков и алкоголя.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

Читайте также:Коронавирус: а что будет с психическим здоровьем наций?