Новосибирск, 18 августа, 2020, 18:14 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня вечером, 18 августа, прошёл сильный ливень с градом. На дорогах и тротуарах образовались огромные лужи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот со страницы паблика « Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Новосибирцы делятся фотографиями и видео стихии и её последствий в социальных сетях.

Скриншот со страницы паблика « Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

По словам очевидцев, последствия ливня заметнее всего на улице Первомайской, ВАСХНИЛе, Краснообске, поселке Матвеевка и на Гусинобродском шоссе.

Также сообщалось, что затопило двор дома в микрорайоне МЖК и улицу Большевистскую.