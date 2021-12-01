Москва, 18 августа, 2020, 17:57 — ИА Регнум. Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Стоит отметить, что это уже третий разговор Путина с Лукашенко по телефону за последние четыре дня. При этом за весь минувший год Путин и Лукашенко разговаривали по телефону всего три раза.

Напомним, что сегодня Путин провел ряд телефонных переговоров с западными лидерами по ситуации в Белоруссии. Путин говорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Евросоюзного совета Шарлем Мишелем.