Москва, 18 августа, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Цены на нефть 18 августа неуверенно снижаются, хотя вчера не слишком уверенно росли, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Загрузка нефти в танкер

«На данный момент цена нефти Brent снижается всего на 0,06%, а цена WTI теряет 0,2%, с трудом удерживая обновлённый 17 августа максимум в $43 за баррель.

Настроения на рынках не самые лучшие, учитывая срыв американо-китайских торговых переговоров и заявления ВОЗ о том, что мир всё ещё далёк от выработки коллективного иммунитета против COVID-19.

Тем не менее, заявления минэнерго США о предполагаемом снижении добычи нефти в США в сентябре до 7, 56 млн баррелей в сутки и сообщение о том, что французская Total прекратила добычу нефти в Северном море на нефтедобывающей платформе Dan Bravo не позволяют нефти вновь сильно упасть.

«Болтанка» цен на нефть в узком коридоре продолжается и ещё можно продолжаться достаточно долго, пока не появится значимый позитив или негатив. На сегодня цена Brent прогнозируется в диапазоне $45−46 за баррель», — полагает эксперт.

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