Москва, 18 августа, 2020, 14:55 — ИА Регнум. КНР в большей степени зависит от экспорта в США, нежели Америка зависит от китайского импорта, считает профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Об этом он заявил 18 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

«Многие прочат китайский юань на замену доллару, но похожие разговоры были в 1980-е годы по поводу японского экономического чуда и японской йены, — отметил Ануреев. — Китай развивается по похожему на японский сценарию с временным лагом в три десятилетия. Хотя и с пониманием японских результатов. Основой китайского экономического чуда является приток дешевой рабочей силы из села, экспортная ориентация, пузыри рынков недвижимости и акций, огромный внутренний кредит, которые конечны, конечны как раз в начавшееся десятилетие. Китай в большей степени зависит от экспорта в США, нежели США зависят от китайского импорта».

Как пояснил экономист, США уже активно работают не столько над возвратом производства из Китая на свою территорию, сколько над переводом производства из Китая в другие страны с более дешевой рабочей силой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года доля доллара в международных расчетах составляла порядка 80%, а в резервах — порядка 60%.