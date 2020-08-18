Москва, 18 августа, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Президент России в разговоре с Ангелой Меркель дал понять, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Белоруссии тем способом, которым пугает протестующих Лукашенко, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 18 августа, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭАндрей Суздальцев.

Mil.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

Как сообщалось ранее, президент России и канцлер Германии провели во вторник телефонный разговор, главной темой которого была ситуация в Белоруссии. Меркель заявила, что белорусские власти должны выпустить задержанных и вступить в диалог с оппозицией. Путин в свою очередь заявил о недопустимости внешнего вмешательства в белорусские процессы.

« Конечно, все стороны заинтересованы в нормализации ситуации в Белоруссии. Но какими методами этого добиться? Пока у власти в Белоруссии Лукашенко, никакая нормализация невозможна.

Президент России дал понять очень важную вещь: внешнего вмешательства не будет. Не будет никакого мифического российского ОМОНа или китайского спецназа, о котором рассказывают у Лукашенко в желании спрятаться за спиной России. Этого ему сделать не дадут.

Важно помнить, что Лукашенко — очень удобная для Запада фигура: он противодействовал России за российские деньги. Странно слышать рассуждения о том, что, если Лукашенко падет, появится санитарный кордон. Он давно уже есть, и Лукашенко — часть этого кордона. И Запад, конечно, заинтересован в том, чтобы и новая белорусская власть была антироссийской.

Что же касается протестов, то ситуация с ними критическая. Лидеры заняты интригами, а у протестующих против Лукашенко нет ни вождей, ни средств, их просто гоняют туда-сюда. У этого протеста нет антироссийской направленности, там, в отличие от Киева, нет флагов ЕС — но этому протесту пытаются это антироссийское измерение придать, подменить народ националистами, украсть у народа его победу.