Симферополь, 18 августа, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Никаких планов по введению дистанционного обучения в школах на территории Республики Крым нет, учебный год начнётся в очном формате. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов 18 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Класс

«Мы получаем большое количество обращений от обеспокоенных родителей о том, что якобы планируется введение дистанционного обучения. Однозначно заявляю — никаких планов по его введению нет. Крым идет на очное обучение. Все решения по вопросу дистанционного обучения могут быть приняты лишь по распоряжению федерального центра», — подчеркнул глава региона.

Что касается проведения линейки 1 сентября, то, по словам Аксёнова, её формат прорабатывается.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1820 случаев заражения коронавирусом. 1245 пациентов выздоровели.