Санкт-Петербург, 18 августа, 2020, 13:17 — ИА Регнум. В Петербурге нет второй волны коронавирусной инфекции, однако первая волна заболевания еще не закончилась, хотя и стала более «пологой». Об этом в интервью изданию Смольного «Петербургский дневник» заявил главврач Клинической инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница им. Боткина в Петербурге

«Пик заболевания, который был в городе в конце мая-начале июня, прошел. Тем не менее волна сохранилась и приобрела более пологую форму. Но это не вторая волна, а все еще первая», — считает Гусев.

Главврач напомнил, что предстоящей осенью к коронавирусной инфекции могут присоединиться сезонные ОРВИ и грипп.

«Пока нет точного понимания, как будут протекать эти инфекции вместе. На данный вопрос поможет ответить только опыт работы с больными», — констатировал Гусев.

Он пояснил, что главным в этих условиях станет оперативная раздельная диагностика коронавирусной инфекции и гриппа и правильная сортировка пациентов, поступающих в стационар.

Кроме того, по словам Дениса Гусева, уже сейчас с коронавирусной инфекцией достаточно часто сочетаются и другие опасные инфекционные заболевания, такие как гепатит, ВИЧ и туберкулез.

Главврач также рассказал, что за время пандемии в больнице им. Боткина никто не уволился, хотя среди медработников были заболевшие, в том числе несколько тяжелых случаев.

Больница Боткина первой в Петербурге приняла больных COVID-19 и продолжает лечение таких пациентов. С марта по август в больницу было госпитализировано порядка пяти тысяч больных с таким диагнозом.

Напомним, за 17 августа в Петербурге зафиксировано 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявили 34 325 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2276 человек. Выздоровели 24 707 человек.