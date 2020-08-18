Санкт-Петербург, 18 августа, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга рассмотрели материалы дела в отношении ГБУЗ «Городская больница №9». В мае текущего года у пациентов и работников больницы, которая не была перепрофилирована на лечение коронавирусной инфекции, был выявлен COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Как установлено в ходе санитарно-эпидемиологического расследования, в больнице не было обеспечено обеззараживание воздуха ультрафиолетовыми облучателями рециркулярного типа. Также в медучреждении не было запаса спиртосодержащих дезинфицирующих средств, редко проводилась дезинфекция.

Представитель больницы в суде вину признал, пояснив, что на выделенные больнице средства облучатели закупить не успели, а потом деньги были отозваны для других медучреждений, перепрофилированных на лечение коронавирусной инфекции.

Кроме того, по утверждению представителя больницы, какое-то время облучатели и дезинфицирующие средства отсутствовали на складах, и в больницы без пациентов с COVID-19 выдавались в последнюю очередь и в недостаточном количестве. Он предъявил документы, подтверждающие эти доводы.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Петроградский райсуд назначил больнице №9 наказание в виде административного штрафа в 100 000 рублей.

Напомним, накануне Василеостровский районный суд оштрафовал Покровскую больницу, где произошло заражение коронавирусом 155 человек из числа сотрудников и пациентов, на 120 тыс. рублей. При этом Покровская больница до сих пор занимается лечением COVID-19.