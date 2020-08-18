Москва, 18 августа, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Главными мошенническими схемами, предлагаемыми жителям РФ в период самоизоляции, были предложения вложиться в производство или закупку масок и перчаток за границей для последующей перепродажи в РФ, а также предложения вложиться в создание вакцины от коронавируса. Об этом журналистам заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

«Было несколько схем на фоне карантина, связанных с предложениями вложиться в производство масок, перчаток либо закупки масок и перчаток в иностранных государствах и перепродажа здесь. Также было несколько предложений, связанных с вложениями в разработку вакцины. Я не имею в виду, что это было вчера, это было как раз, когда карантин только зарождался», — сказал Лях.

Он назвал такие истории «маргинальными» и больше похожими на «прощупывание рынка».