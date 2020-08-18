Москва, 18 августа, 2020, 10:55 — ИА Регнум. До пандемии население России научилось частично компенсировать падение своих доходов за счет заемных средств, но сейчас кредиторы будут подходить осмотрительнее к выдаче займов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил доцент департамента мировых финансов Финансового Университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кошелек

«Прогнозы о падении объемов розничной торговли выглядит вполне реалистичными, — сказал экономист. — Дело в том, что потребительская активность населения зависит от уровня доходов, а доходы населения в этом году могут установить рекорд падения. Этот кризис хотя и носит не экономическую природу, но ударил больше всего по экономике. Падение экономических показателей наблюдается не только в России, но и по всему миру. Причем это падение касается всех аспектов экономики от ВВП до потребительской и бизнес активности. Если вспомнить еще, что, по сути, реальные доходы населения снижаются в России с 2014 года, тогда картина выглядит очень печальной. Люди экономят и это факт».

В такой ситуации, как подчеркнул Бадалов, важна государственная поддержка.

«Например, это можно сделать не с помощью прямых денежных выплат, а за счет введения моратория на налоги и сборы для населения», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Россия сможет выйти из кризиса 2020 года с менее тяжелыми последствиями, чем в 1998 году.