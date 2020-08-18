Москва, 18 августа, 2020, 10:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки в РФ выявили 4748 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Специалисты лаборатории в защитных костюмах

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах РФ. Больше всего их в Москве — 693. Далее следуют Петербург — 157, Свердловская область — 149, Подмосковье — 145. В группе лидеров также Ставрополье, Ростовская область и Красноярский край.

Всего в РФ с начала распространения вируса зафиксировали 932 493 случая заражения.