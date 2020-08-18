Дальнегорск, Приморский край, 18 августа, 2020, 07:11 — ИА Регнум. В преддверии учебного года учителя обсуждают школьные нововведения, связанные с распространением коронавируса. В числе обязательных требований — педагоги будут на уроках в защитных масках, а вот школьники не обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Учитель русского языка и литературы из Приморья Светлана Торопцева, комментируя в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM такие рекомендации, сказала, что не видит смысла в масочном режиме лишь для учителей.

Павел Редин ИА Красная Весна Многоразовая защитная маска

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«О ношении масок на уроках не слышала, пока в отпуске. Если это рекомендации — одно дело, а если обязательно, то вопрос один: зачем? Считаю глупость это, для «галочки». Я по 8−10 часов буду стоять на уроках в защитной маске, а 30 учеников будут без них? В чём смысл? Это меня от них защищают или детей от меня? Кто в группе риска? Физически невозможно в маске вести уроки, что мне задыхаться?» — считает Светлана Торопцева.

Как сообщало ИА REGNUM, документ под названием «Об организации работы общеобразовательных организаций» уже направлен региональным властям. Разрешат ли в России проведение школьных линеек на 1 сентября? Потребуется ли ходить в школе в защитных масках? Изменится ли формат обучения школьников? Грядёт ли вторая волна дистанционного обучения?