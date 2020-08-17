17 августа 2020 | Время чтения 3 мин

Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения РФ направили в регионы рекомендации по организации обучения в школах в условиях пандемии коронавируса. О том, что ждёт российские школы в новом учебном году, и в каком формате будут учиться дети, рассказывает ИА REGNUM.

Александр Умрихин, , 18:29 — REGNUM Документ под названием «Об организации работы общеобразовательных организаций», подпись под которым поставили замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина и первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко, уже направлен региональным властям. В СМИ сообщают, что само письмо с рекомендациями было датировано ещё 12-м августа. Разрешат ли в России проведение школьных линеек на 1 сентября? Потребуется ли ходить в школе в защитных масках? Изменится ли формат обучения школьников? Грядёт ли вторая волна дистанционного обучения? В рекомендациях двух ведомств разбирается ИА REGNUM.

Школьный класс Minkavkaz.gov.ru

Линейка, да не для всех

Ключевой вопрос, который, наверное, сегодня волнует всех родителей и детей: пройдут ли в школах традиционные линейки 1 сентября? Ответ есть: регионам всё же разрешили проводить традиционные школьные линейки, но — не для всей школы сразу, а по отдельности для одного класса или одной параллели и только на свежем воздухе.

Говорится и о средствах индивидуальной защиты: родители учеников, присутствующие на таких линейках, должны носить средства индивидуальной защиты.

Школьная линейка Первый звонок Амир Шайдуллин © ИА Красная Весна

«Дистанционка» возможна

Второй по популярности в России вопрос в отношении школ касается возможности перевода учеников на дистанционное обучение. Наверное, каждый родитель сталкивался со сложностями, которые возникали при дистанционном обучении, да и сами учителя нередко критиковали такой способ получения знаний детьми.

В документе двух ведомств чётко сказано: «На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть возможность дистанционного обучения». Таким образом, в случае второй волны коронавируса, о которой некоторые вирусологи упоминали совсем недавно, школьникам вновь придётся прильнуть к экранам своих компьютеров и смартфонов. К сожалению, таковы реалии: альтернативной возможности получения знаний в режиме реального времени на сегодняшний день не существует.

Дистанционное обучение Edu.gov.ru

Учиться по-новому

Сам процесс учёбы в школе будет реорганизован, и касаться он будет почти всех форматов посещения школы. Так, расписание уроков будет разработано специальным образом — как и посещение столовой. Это сделано с целью минимизации контактов школьников.

«В целом ничего страшного в этом нет. Но среди учителей уже давно ходят слухи о возможности обучения в две смены. Хорошо, если школы в небольших городах и населённых пунктах уже привыкли к такому формату и сумели его адаптировать — но что делать тем, кто впервые с этим сталкивается? Например, в больших городах нагрузка и без того высокая, а если заставлять учителей работать, скажем, по 10−12 часов — люди почти наверняка начнут массово увольняться», — опасается учитель одной из школ Москвы Сергей Гришин (имя изменено).

Перед учёбой K-obr.spb.ru

Внеурочка не уйдёт

Все курсы внеурочной деятельности, а именно дополнительные занятия и кружки, рекомендуется проводить «в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни».

Отмечается также, что для проведения такого формата курсов можно использовать средства дистанционного обучения. Таким образом, не исключено, что «дистанционка» плавно начнёт более тесную и глубокую апробацию на тех школьниках, кто работает и вне школьного курса.

«Бесклассовое» общество

Временно закончится и эпоха переходов из класса в класс — во всяком случае, это следует из рекомендаций Роспотребнадзора и Минпросвещения. Согласно тексту письма, за каждым классом рекомендуется закрепить отдельный кабинет — но исключение составят уроки в кабинетах со специальным оборудованием: сюда школьникам всё же придётся ходить из закреплённого за ними кабинета.

Документом предусматривается «проведение занятий в актовом и спортивных залах, библиотеке только для одного класса». Также школам порекомендовали начинать уроки не ранее 8:00.