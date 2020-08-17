На военной базе в Сомали прогремели взрывы, есть жертвы
Могадишо, 17 августа, 2020, 21:50 — ИА Регнум. Трое военных и двое высокопоставленных сомалийских чиновников стали жертвами теракта на военной базе Сомали, сообщает 17 августа Anadolu.
Кроме того, были ранены ещё пять человек. Инцидент произошёл близ города Байдоа в сомалийском регионе Бей — на военной базе (городок Гофгадуд-Бурей).
На базу, по словам Адана Хейроу, военного чиновника Бея, пробрались террористы — смертники и устроили на объекте взрывы. Среди погибших — районный комиссар Исак Али и начальник районной полиции Хасан Бака.
С учётом террористов общее число погибших в результате взрывов составляет семь человек. Теракт совершили, по данным Хейроу, члены исламистской группировки «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, члены этой группировки совершили крупный теракт в Могадишо накануне, 16 августа.