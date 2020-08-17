Вильнюс, 17 августа, 2020, 21:20 — ИА Регнум. Ситуация в Белоруссии будет обсуждаться в ходе телефонных переговоров России и Германии на высшем уровне завтра, 18 августа.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин

Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе президента Литвы Гитанаса Науседы. Информация, как отмечается, получена от германского федерального канцлера Ангелы Меркель.

По данным Вильнюса, 18 августа Меркель обсудит ситуацию в Белоруссии с российским президентом Владимиром Путиным.

Также Литва от имени Меркель заявляет, что германская сторона «пытается связаться» с белорусским руководством, а именно — с президентом страны Александром Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа Меркель сделала заявление о том, что для выхода из кризиса в Белоруссии должен начаться диалог между правительством, оппозицией и обществом.