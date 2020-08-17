Курск, 17 августа, 2020, 19:20 — ИА Регнум. В Курской области в новом учебном году в школы придут более 117 тысяч учеников, в том числе 12,6 тысячи первоклассников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Курской области Олег Климушин заявил, что в регионе не планируют возвращаться к дистанционному обучению.

Школьникам носить маски не нужно, а для студентов вводится обязательный масочный режим.