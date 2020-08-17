Иерусалим, 17 августа, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о скором возобновлении авиасообщения с ОАЭ, 17 августа сообщает агентство Reuters.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубай

Выступая перед журналистами, Нетаньяху отметил, что самолеты из Израиля в ОАЭ будут пролетать над Саудовской Аравией.

«В настоящее время мы работаем над открытием прямых рейсов над Саудовской Аравией между Тель-Авивом, Дубаем и Абу-Даби» , — сообщил израильский премьер-министр.

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