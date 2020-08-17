Израиль возобновляет авиасообщение с ОАЭ
Иерусалим, 17 августа, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о скором возобновлении авиасообщения с ОАЭ, 17 августа сообщает агентство Reuters.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Дубай
Выступая перед журналистами, Нетаньяху отметил, что самолеты из Израиля в ОАЭ будут пролетать над Саудовской Аравией.
«В настоящее время мы работаем над открытием прямых рейсов над Саудовской Аравией между Тель-Авивом, Дубаем и Абу-Даби», — сообщил израильский премьер-министр.
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