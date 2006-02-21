Магас, 17 августа, 2020, 19:06 — ИА Регнум. В Ингушетии назначен новый глава минздрава. И.о. министра здравоохранения республики стала Рукият Торшхоева. До этого она работала в должности советника главы субъекта Махмуда-Али Калиматова, сообщили 17 августа в пресс-службе руководителя региона.

Флаг Ингушетии

Рукият Торшхоева — доктор медицинских наук. Она окончила Дагестанский государственный медицинский институт, получив специальность педиатра. В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию, отучившись в аспирантуре Московского государственного медико-стоматологического университета. В 2009 году получила степень доктора медицинских наук, защитившись на базе Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук.

До назначения на должность советника главы Ингушетии, Торшхоева заведовала отделением медицинской профилактики детской городской поликлиники № 81 в Москве. Еще раньше она возглавляла отделения восстановительного лечения детей с болезнями кожи и восстановительного лечения детей с аллергическими болезнями Национального научно-практического центра здоровья детей.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель минздрава Ингушетии Зарема Льянова, назначенная на должность год назад, добровольно ушла в отставку.