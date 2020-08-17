Минск, 17 августа, 2020, 19:00 — ИА Регнум. Руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвала граждан страны к всеобщей забастовке. Об этом Мария Мороз заявила в видеообращении, опубликованном 17 августа.

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В частности, Мороз заявила, что в результате всеобщей забастовки президент Александр Лукашенко лишится источника финансирования.

Она заявила, что для Лукашенко «понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба».

При этом глава штаба Тихановской пообещала жителям страны, что участникам забастовки будет оказана финансовая помощь из неких фондов, которые уже создаются.

«Не бойтесь. Нас не оставят в беде, в Белоруссии уже созданы фонды помощи. Белорусская диаспора также собирает средства по всему миру. Даже Илон Маск спрашивает, чем помочь», — заявила Мария Мороз.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после оглашения предварительных результатов выборов президента страны. Оппозиция заявляет, что победа действующего главы государства Александра Лукашенко сфальсифицирована.