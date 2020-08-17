Москва, 17 августа, 2020, 19:04 — ИА Регнум. России не следует оказывать поддержку президенту Белоруссии Александру Лукашенко на фоне происходящих в стране протестов. Об этом 17 августа заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Duma.gov.ru Карен Шахназаров

По его словам, Лукашенко «задавил» все пророссийские силы в стране. В то же время он оказывал поддержку различным прозападным объединениям, которые в итоге стали драйвером протестов против него.

Кинорежиссёр убеждён, что Россия в отношениях с Белоруссией вела себя достаточно беспечно. Так, РФ практически не реагировала на подавление пророссийских сил в республике.

«Что сегодня делать? Спасать Александра Григорьевича России сегодня не стоит. Таким образом, Россия просто станет врагом белорусского народа. Его не поддерживают не только прозападные силы, но и пророссийские», — заявил Шахназаров.