* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 17 августа, 2020, 18:52 — ИА Регнум. Франция 17 августа выразила протест в связи с планами по освобождению в Афганистане «особо опасных» боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

U.S. Army Афганцы

«Франция просит афганское правительство не приступать к освобождению ряда террористов, осужденных за убийство французских граждан в Афганистане» , — заявило посольство Франции в Кабуле в Twitter.

Освобождение боевиков является главным требованием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для начала переговоров с правительством Афганистана.

Тысячи боевиков уже освобождены афганским правительством, однако в тюрьмах ещё остаются 320 «особо опасных» представителей радикального исламистского движения.

На освобождении «особо опасных» боевиков настаивают как сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и США. Президент Афганистана Ашраф Гани ранее одобрил освобождение.

Читайте также:Помпео призвал освободить заключённых в Афганистане террористов