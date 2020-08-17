Франция выступила против освобождения «особо опасных» талибов*
Кабул, 17 августа, 2020, 18:52 — ИА Регнум. Франция 17 августа выразила протест в связи с планами по освобождению в Афганистане «особо опасных» боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Освобождение боевиков является главным требованием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для начала переговоров с правительством Афганистана.
Тысячи боевиков уже освобождены афганским правительством, однако в тюрьмах ещё остаются 320 «особо опасных» представителей радикального исламистского движения.
На освобождении «особо опасных» боевиков настаивают как сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и США. Президент Афганистана Ашраф Гани ранее одобрил освобождение.
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