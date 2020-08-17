Минск, 17 августа, 2020, 18:48 — ИА Регнум. В ходе акций протеста в Белоруссии, по официальным данным, погибли два человека. Об этом сообщил 17 августа министр здравоохранения республики Владимир Караник.

ИА REGNUM Протесты белорусской оппозиции после выборов

По информации минздрава, в больницах на сегодняшний день остаются 158 пострадавших в ходе столкновений, трое из них получили тяжёлые травмы.

Напомним, в Белоруссии уже вторую неделю продолжаются акции протеста несогласных с объявленными ЦИК результатами президентских выборов, согласно которым победу на них с результатом около 80% одержал Александр Лукашенко.

В ходе силового подавления акций протеста пострадали сотни человек, тысячи человек были задержаны.