Ошибки диктатора: о правлении Лукашенко
Москва, 17 августа, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его администрация совершили весь комплекс ошибок, которые обычно совершают диктаторы, которые на первых порах популярны в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Кроме того, как подчеркнул социолог, Лукашенко не понял, что в условиях, когда резко сокращается поддержка правящего режима, это автоматически вызывает рост популярности оппозиции, даже если сама оппозиция не очень организована и не очень адекватна и не пользуется серьезной поддержкой в обществе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий отметил, что белорусское общество абсолютно не готово к насильственным решениям, но президент Белоруссии Александр Лукашенко дает понять, что устранить его можно только насильственным образом.