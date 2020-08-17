Москва, 17 августа, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его администрация совершили весь комплекс ошибок, которые обычно совершают диктаторы, которые на первых порах популярны в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Лукашенко переоценил масштабы и длительность народной поддержки, — сказал Кагарлицкий. — Он знал, что лет пять-шесть лет назад у него было реальное большинство. Да, оно было совершенно не таким, как ему рисовали, но оно всё-таки было. И он предполагал, что это большинство немного сократилось, но в целом сохраняется. А оно просто исчезло вообще. Он не понял, что его база поддержки сократилась до очень незначительно меньшинства».

Кроме того, как подчеркнул социолог, Лукашенко не понял, что в условиях, когда резко сокращается поддержка правящего режима, это автоматически вызывает рост популярности оппозиции, даже если сама оппозиция не очень организована и не очень адекватна и не пользуется серьезной поддержкой в обществе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий отметил, что белорусское общество абсолютно не готово к насильственным решениям, но президент Белоруссии Александр Лукашенко дает понять, что устранить его можно только насильственным образом.