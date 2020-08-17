Курск, 17 августа, 2020, 18:40 — ИА Регнум. В Курской области в Тимском районе на автодороге Воронеж — Курск организовали пост для дистанционного измерения температуры граждан, которые на автобусах возвращаются с юга. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Измерение температуры

Всех прибывающих с курортных направлений встречают сотрудники службы скорой помощи, ГИБДД, Росгвардии и медицинские работники Тимской ЦРБ. На посту установлен тепловизор. Гражданам с повышенной температурой тела будут предлагать обследоваться на коронавирус. Исследования проводятся в лаборатории Курского областного клинического кожно-венерологического диспансера. Результаты передают в поликлинику по месту жительства. В случае получения положительного теста информация будет направлена в Роспотребнадзор для проведения эпидемиологического расследования.

Стационарный пост начал работу 15 августа, обследованы уже более 300 пассажиров. У всех была нормальная температура.

Тепловизоры также установлены в аэропорту и на железнодорожном вокзале города Курска. За неделю на вокзале были обнаружены два человека с повышенной температурой. Их тесты на коронавирус были отрицательными.