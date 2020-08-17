Москва, 17 августа, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Европейский парламент в отношении Белоруссии ведет себя так же, как он вел себя в 2014 году во время событий «евромайдана» на Украине. Об этом ИА REGNUM 17 августа заявил эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. Так он прокомментировал новость о том, что Европарламент не признал выборы президента Белоруссии.

ИА REGNUM Предвыборная агитация Светланы Тихановской

«Выборный процесс — это внутриполитическая история государства. И любые заявления извне — это лишь возможность подогреть всякие псевдодемократические процессы, — сказал Ионов. — Наши европейские «коллеги» не могут обойти своим вниманием ситуацию в Белоруссии. Они же сами участвовали в расшатывании той стабильности, которая была в стране. Безусловно, есть акты вопиющего нарушения прав человека. Но мы должны дождаться заявления генеральной прокуратуры. Но в целом европарламент действует абсолютно так же, как он вел себя во время «евромайдана» на Украине. Заявления те же. И сегодня Белоруссии навязывается восточноевропейская полемика, и госпожа Тихановская — это ярый представитель западного блока. Естественно, придя к власти, Тихановская развернет Белоруссию на Запад, и того союзного государства, которое у нас было с Белоруссией, уже не будет».

Как полагает эксперт, Белоруссия уйдет в сторону западного партнерства и превратится в точно такой же субъект, как Украина и страны Прибалтики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии объявили о том, что они выступают за организацию «отвечающих демократическим стандартам» новых президентских выборов в Белоруссии.