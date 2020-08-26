Приштина, Сербия, 26 августа, 2020, 08:11 — ИА Регнум. Во вторник 25 августа стало известно, что депутат от Демократической лиги Косово Фетах Руди оказался заражен коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На своей странице в социальной сети Facebook Руди сообщил, что столкнулся с проблемами со здоровьем днем ранее. После получения положительного результата теста на коронавирус политик намерен проходить лечение на дому. Родственники депутата здоровы.

Напомним, ранее коронавирусом заразились глава ЛДК Иса Мустафа и заместитель председателя ЛДК премьер-министр Косово Авдулла Хоти.