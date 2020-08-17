Брюссель, 17 августа, 2020, 18:17 — ИА Регнум. Военный блок НАТО не является угрозой для Белоруссии, выступает за ее независимость и суверенитет и не наращивает своих войск в регионе, заявил 17 августа генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, альянс готов сдерживать «любую агрессию» против стран — членов НАТО и «остается бдительным».

«НАТО не угрожает Белоруссии и не наращивает свои военные группировки в регионе. Мы остаемся бдительными, ограничиваемся обороной и готовы сдерживать любую агрессию против союзников по НАТО. Мы поддерживаем суверенитет и независимость Белоруссии», — указано в заявлении Столтенберга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония, являющиеся членами НАТО, призвали власти Белоруссии к проведению «новых выборов по демократическим стандартам» и к переговорам с организаторами акций протеста.