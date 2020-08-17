Санкт-Петербург, 17 августа, 2020, 18:23 — ИА Регнум. Программа по сохранению уникальных памятников деревянного зодчества, которые разрушаются и горят в Петербурге, до сих пор не заработала. Это стало сюрпризом для губернатора Александра Беглова, который поднимал данную тему еще в марте 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«А что у нас там с деревянным зодчеством? Так эта программа и не пошла у нас?» — поинтересовался Беглов на заседании правительства Санкт-Петербурга 17 августа 2020 года.

Он вспомнил об этом в связи с обсуждением судьбы двух памятников: дачи Витцеля и дачи Кана в Сестрорецке.

«Ну я не слышал, чтобы она реализовывалась», — ответил губернатору глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков.

Беглов вспомнил, что на его памяти еще ни один проект по сохранению произведений деревянной архитектуры так и не был осуществлен.

В марте 2019 года Александр Беглов, еще в должности врио градоначальника, участвовал в заседании совета по культурному наследию. Там он одобрил концепцию спасения памятников деревянной архитектуры. Документ разработало архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна. Тогда Беглов сообщил, что «деревянные шедевры архитектуры нам особенно дороги» и поручил разработать программу спасения таких зданий.

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Сегодняшнюю ситуацию прояснил глава петербургского комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

«У нас же как-таковой программы по сохранению деревянного зодчества пока нету, — сообщил он губернатору. — У нас тот совет по наследию, который вы проводили, он утвердил концепцию по сохранению деревянного зодчества для дальнейшего вовлечения деревянных зданий в оборот. У нас создана по вашему поручению рабочая группа».

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Теперь группа вот уже полтора года занимается имущественными вопросами, то есть первым этапом работы. А программа по сохранению уникальных зданий — это только второй этап.

Впрочем, дачу Витцеля и дачу Кана в Сестрорецке вообще не собирались включать в эту программу, так как их предполагали восстановить силами компании «Авенариум+», которую теперь собираются пустить с молотка.

«Ситуация изменилась, «Авенариум» больше выполнять эти обязанности не может, но они честно составили проект и с нами согласовали», — добавил Сергей Макаров.