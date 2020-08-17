Лукашенко заставят уйти люди из его собственного аппарата – прогноз
Москва, 17 августа, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Белорусское общество абсолютно не готово к насильственным решениям, но президент Белоруссии Александр Лукашенко дает понять, что устранить его можно только насильственным образом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Как пояснил Кагарлицкий, Лукашенко становится токсичен прежде всего для своих сторонников и союзников.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что режим президента Белоруссии Александра Лукашенко надоел белорусам «до смерти». Также отметим, что ранее Лукашенко сказал, что пока его не убьют, других выборов в Белоруссии не будет.