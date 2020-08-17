Нью-Йорк, США, 17 августа, 2020, 17:32 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США движутся разнонаправленно в ходе торговой сессии 17 августа — Nasdaq и S&P растут, а Dow Jones падает.

Arnoldius Нью-йоркская фондовая биржа

При этом на старте торгов Dow Jones начал возвращаться к 28 000 пунктам и достиг 27 999,81 пункта, однако сейчас составляет 27 842,62 пункта, в минусе от закрытия прошлой недели в 88,40 пункта (0,32%).

Индекс S&P 500 вырос на 9,00 пункта, до 3 381,85 пункта, на 0,27% закрытия прошлой сессии. Nasdaq по отношению к прошлому закрытию вырос на 72,29 пункта (0,66%), до 11 091,59 пункта.

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