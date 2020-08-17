Мехико, 17 августа, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Предложение испытать на нём российскую вакцину от коронавируса высказал мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в беседе с журналистами 17 августа.

Presidencia El Salvador Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Обрадор пояснил, что готов стать тем, кому введут вакцину, если её эффективность будет доказана. Он подчеркнул, что «первым согласился бы на вакцинацию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 августа филиппинский президент Родриго Дутерте заявил, что Филиппины согласны стать страной, где впервые испытают российскую вакцину от коронавируса.