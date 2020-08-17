Москва, 17 августа, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Решение о том, обязаны учителя носить медицинские маски на уроках в школах или нет, будут приниматься на уровне субъектов РФ. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Edu.gov.ru Министр просвещения Сергей Кравцов

Отмечается, что ведомство совместно с Роспотребнадзором подготовило комплексный перечень мер по профилактике коронавируса. Список необходимых действий касается уборки и проветривания помещений, усиления дезинфекционного режима, создания условий для соблюдения правил личной гигиены, а также проработки вопросов графиков и расписаний школьных занятий для того, чтобы максимально избегать большого скопления людей.

«Средства индивидуальной защиты содержатся в перечне, но предписаны только персоналу столовых. Нет предписания всем учителям страны надеть маски с первого сентября», — отметили в Минпросвещения.

В то же врем решение об обязательном использовании медицинских масок в тех или иных сферах зависит от ситуации на конкретной территории принимается региональными органам власти.