Москва, 17 августа, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Российский рубль 17 августа быстро слабеет, при этом нефть пока не дает яркого повода расстроиться, да и внешний фон остается довольно ровным, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Доллар к вечеру торгуется по 73,57 руб. и может сохраниться в пределах 73−75 руб. еще длительное время.

Евро стоит 87,21 руб., здесь повышение идет куда более динамично и агрессивно. Евровалюта способна торговаться в границах 86,80−88 руб. в ближайшее время.

С глобальной точки зрения, инвесторы явно уходят от рисков. Вряд ли это белорусская история, потому что общих точек соприкосновения тут нет. Вряд ли это внешнее давление, потому что в моменте и оно отсутствует.

Однако в России вот-вот начнется новый налоговый период, что обычно стабилизирует рубль. Да и нефть в целом нейтральна, и пока она держится в границах $44−45,50 за баррель Brent.

Рубль особенно нервничать и не должен. Получается, что это просто новая фаза предыдущей волны ослабления рубля», — считает эксперт.

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