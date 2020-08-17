Вашингтон, 17 августа, 2020, 15:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 42 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 августа сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Медсестра с больным COVID-19 в США

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 42 048 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 404 500.

Также сообщается, что за это же время в США 571 пациент скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 170 052.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 1 833 067 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр здравоохранения Италии Роберто Сперанцаподписал распоряжение о запрете на проведение дискотек и иных подобных мероприятий как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.