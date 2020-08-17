Москва, 17 августа, 2020, 15:48 — ИА Регнум. В Госдуме приветствовали решение проводить занятия в школах с сентября традиционно, а не в онлайн-режиме, однако советуют использовать не маски, а защитные экраны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учитель в классе

«Живое обучение в школе гораздо лучше дистанционного, но угроза заражения коронавирусом сохраняется, поэтому все должны быть защищены — и дети, и учителя. Единственный момент, может быть, стоит подумать над тем, чтобы маски заменить на защитные экраны. Все-таки провести в трехслойной медицинской маске целый рабочий день — это серьезное испытание. Дышать в ней неудобно, говорить придется громко, чтобы тебя услышали дети с последних парт. Да и видеть лицо и мимику педагога для детей — важный элемент обучения», — заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Защитный экран, в отличие от маски, не затрудняет дыхание, в нем видно лицо, его не нужно регулярно менять, а достаточно мыть и дезинфицировать, подчеркнул парламентарий.

«Конечно, необходимо обеспечить учителей такими экранами, чтобы они не тратили на это собственные средства. На самом деле, если принять во внимание, что маску необходимо менять каждые три часа, гораздо выгоднее один раз приобрести каждому учителю защитный экран. Считаю, что этот вопрос должен также проработать Роспотребнадзор и дать своё официальное заключение, времени до 1 сентября не так много», — рассуждает зампред комитета Госдумы.

Вопрос о ношении учителями масок будет решаться на региональном и муниципальном уровнях, сообщает пресс-служба Минпросвещения.