Москва, 17 августа, 2020, 15:46 — ИА Регнум. С 1 сентября школьники Москвы должны будут приходить в школу в разное время. Такие правила из-за сохранения рисков распространения COVID-19 вводятся в соответствии с постановлением Роспотребнадзора. И учителям, и ученикам необходимо будет соблюдать ряд обязательных эпидемиологических требований, заявили ИА REGNUM в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«Будет определено время прихода в школу и выхода из нее для школьников для каждой из параллелей, чтобы избежать скоплений на входе в здание», — отметили в департаменте и добавили, что уроки будут проходить в привычном школьникам формате.

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В департаменте также напомнили, что во всех школах регулярно проводится тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, которые абсолютно безопасны для детей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Министерстве просвещения завили о жалобах родителей. В школах ряда регионов с родителей требовали плату за санитайзеры и установки рециркуляции воздуха.

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