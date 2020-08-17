Санкт-Петербург, 17 августа, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ГБУЗ «Городская Покровская больница» по результатам санитарно-эпидемиологического расследования. В ходе него было установлено, что из-за различных нарушений в больнице 155 человек заразились коронавирусной инфекцией.

Дарья Драй ИА REGNUM Покровская больница

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга», в период с 1 апреля по 9 апреля среди пациентов Покровской больницы зарегистрированы 68 случаев заболевания, вызванного инфекцией COVID-19, и 87 случаев заболеваний ОРВИ, пневмония COVID-19, вызванных возбудителем коронавирусной инфекции, среди сотрудников учреждения.

«По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что в очаге с 155 случаями все случаи среди пациентов (68) можно расценить как заносы», — сообщали о сути правонарушения в объединенной пресс-службе городских судов.

В ходе расследования было установлено, что с 14 апреля по 15 мая оказание специализированной медпомощи больным с COVID-19 и подозрением на него осуществлялось при отсутствии санитарных пропускников и шлюзов и зонирования помещений, что является нарушением санэпидправил и методических рекомендаций. Также были выявлены другие нарушения в организации деятельности больницы и ее персонала.

Как сообщают СМИ, 17 августа Василеостровский районный суд удовлетворил иск надзорных органов, признал больницу виновной в нарушениях обязал Покровскую больницу выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.

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