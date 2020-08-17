Москва, 17 августа, 2020, 15:36 — ИА Регнум. В Госдуме осудили решение Европарламента не признавать результаты выборов президента Белоруссии и объявить Александра Лукашенко персоной нон грата, передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Ожидаемое решение в контексте всей той западной истерии, которая сопровождала белорусскую избирательную кампанию и продолжается по ее итогам. Ожидаемое решение и с учётом все той же политики «двойных стандартов» и типичного разделения на «своих и чужих». Где был Европарламент со своим праведным гневом во время событий «Одесской Хатыни», где был Европарламент во время протестов «желтых жилетов»? Лицемерие в действии. ЕП глубоко наплевать на белорусский народ и развитие этой страны, важно осудить и попытаться помножить на ноль неугодных западу политиков», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Парламентарий также осудил призыв партий Европарламента в адрес России «не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии».

«На мой взгляд, это типичная реплика из кривозеркалья. Россия, в отличие от евродепутатов, конгрессменов и сенаторов США, а также прочих представителей западного истеблишмента, никогда не вмешивается в дела других стран, если нас об этом не просят их легитимные власти!» — сказал Слуцкий.

Белорусы сами в состоянии разобраться, уверен он.

«Реакция Запада, наоборот, демонстрирует, что мир в Белоруссии или Украине им на самом деле не нужен. Куда выгоднее создавать и поддерживать очаги напряженности вблизи российских границ», — заключил глава комитета.

Депутаты Европарламента считают, что выборы в Белоруссии не были свободными и справедливыми. В качестве доказательства депутаты ссылаются на «достоверные сообщения» о якобы победе Светланы Тихановской.