Минск, 17 августа, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов на территорию России до 31 августа. Об этом 17 августа сообщает агентство БелТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Андрей Грук ИА Красная Весна Авиакомпания «Белавиа»

Уточняется, что рейсы из Белоруссии до Воронежа, Казани и Нижнего Новгорода приостановлены по 24 октября.

Также сообщается, что вернуть деньги за билеты или поменять даты вылета на отмененные рейсы можно в срок до 30 марта следующего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» отменила международные авиарейсы из-за эпидемиологической ситуации.