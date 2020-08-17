Москва, 17 августа, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в положении мухи, попавшей в паутину. Об этом 17 августа заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бацька

«Как говорится в поговорке: пропустил коготок — вся птичка пропала. Пустил всевозможные интернет-каналы, СМИ и НКО польские у себя работать, и всё — конец тебе», — сказал Матвейчев.

По мнению политолога, муха, по всей видимости, думает, что, если она завязнет крылом в паутине, то сможет выбраться из неё, помахав другими крыльями. Однако, на самом деле, она запутывается в паутине всё больше.

«Мы видим, как Лукашенко всё больше запутывался на выборах. То он этих «вагнеровцев» поймал, хотя это была разводка украинцев, то он банки наши арестовывал. Непонятно, что делал», — заявил Матвейчев.