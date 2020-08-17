Москва, 17 августа, 2020, 15:21 — ИА Регнум. Учащиеся в школах Москвы с 1 сентября не будут ходить из кабинета в кабинет. Об этом 17 августа ИА REGNUM завили в Управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«Для минимизации контактов между учащимися за каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети будут заниматься по всем предметам, за исключением занятий, для которых необходимо специальное оборудование», — уточнили в Департаменте образования.

Так, закреплённый за классом кабинет школьники будут покидать, например, для уроков по химии, физике или физкультуре.

Напомним, что рекомендации закрепить за каждым классом собственный кабинет ранее были даны Роспотребнадзором. С 1 сентября в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в школах должны по новым правилам организовать работу.