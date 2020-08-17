Москва, 17 августа, 2020, 15:14 — ИА Регнум. С января по июнь 2020 года в России было продано 8504 мотоцикла — на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает портал Speedme.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Мотоциклист

Самый высокий рост продаж был зафиксирован в марте. Тогда было реализовано 1366 байков. Во втором квартале было продано 6 543 байка.

Стоит отметить, что каждый пятый байк был продан в Москве. В целом в российской столице и Подмосковье было продано за первое полугодие 2020 года 2 572 мотоцикла.

Больше трети техники с объемом двигателя от 500 см3 (33,21%), проданной за полгода в России, — это байки немецкой компании BMW Motorrad. Всего было продано 1293 мотоцикла немецкой марки.

Напомним, почти 60% от всех проданных в России новых мотоциклов по итогам первого полугодия 2020 года пришлось на мототехнику пяти брендов — BMW, Racer, Bajaj, Harley-Davidson и Motoland.

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