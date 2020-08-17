Краснодар, 17 августа, 2020, 14:03 — ИА Регнум. 150 пациентов сняты с аппаратов искусственной вентиляции лёгких с улучшением в больницах Краснодарского края за период пандемии коронавируса, сообщили 17 августа в пресс-службе администрации региона.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

«Мы, конечно, как и в других регионах, опасаемся серьезных вспышек, но вместе с тем регион сегодня в полной мере обеспечен коечным фондом, медицинским оборудованием и всем необходимым для того, чтобы оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь. В крае в наличии 515 аппаратов ИВЛ, из них сейчас свободны 87%. За все время через ИВЛ прошли и были сняты с улучшением 150 пациентов», — цитирует пресс-служба заместителя главы региона Анну Минькову.

Минькова также прокомментировала рост заболеваемости в регионе, отметив, что ситуация объясняется тем, что большинство людей игнорирует меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе за период пандемии с 12 марта подтвержден 9991 случай заражения коронавирусом, 8436 человек выписано с выздоровлением. 143 человека скончались. К аппаратам ИВЛ подключены 34 человека.