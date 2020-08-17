Берлин, 17 августа, 2020, 13:49 — ИА Регнум. С призывом к властям, гражданскому обществу и оппозиции Белоруссии начать национальный диалог выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом 17 августа сообщил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

(сс) European People's Party Ангела Меркель

По словам Зайберта, правительство ФРГ и лично канцлер считают в сложившейся ситуации важным, чтобы власти безо всяких условий отпустили всех задержанных и отказались от применения силы в отношении участников протестных акций.

«И третье, необходим национальный диалог между правительством, оппозицией и обществом, чтобы преодолеть этот кризис», — сказал официальный представитель.

Также он указал, что в Берлине не исключают расширения станционных мер против лиц, которые ответственны за применение насилия к участникам протестных акций в Белоруссии.

При этом Зайберт уточнил, что 19 августа Европейский Совет в формате онлайн проведет обсуждение событий в Белоруссии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число участников акции протеста, которая прошла в Белоруссии 16 августа, не превышает 40 тыс. человек.