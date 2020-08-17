Минск, 17 августа, 2020, 13:23 — ИА Регнум. В ходе массовых акций, которые проходили в Белоруссии 16 августа, не было зафиксировано правонарушений, и потому никого не задерживали. Об этом 17 августа сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

ИА REGUM Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске

«В ходе воскресных акций в Белоруссии и, в частности, в Минске правонарушений не было, как и не было задержанных», — рассказала пресс-секретарь в беседе с ТАСС.

В то же время она не смогла назвать число людей, участвовавших в протестных акциях в столице Белоруссии.

«Люди прибывали колоннами и убывали, передвигались по городам из одной точки в другую, поэтому информация не обобщалась», — сказала Чемоданова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Белоруссии рассказали, что информация о том, что в следственных изоляторах находятся 4 тыс. задержанных в ходе массовых акций протеста, не соответствует действительности.